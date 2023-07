Chine : une course d’influence planétaire

De son voyage à Riyad, en décembre 2022, le président Xi Jinping avait promis une «nouvelle ère» dans les relations entre les deux pays. Et 218 projets de coopération ont été conclus lors de l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique. (© AFP)

Le géant asiatique dame le pion aux États-Unis un peu partout dans le monde. Récemment, il a enregistré des succès au Moyen-Orient.

Si la vigueur de la croissance en Chine déçoit en ce milieu d’année, l’offensive économique de ce pays dans le monde n’a pas faibli, bien au contraire. C’est le cas d’abord en Afrique, où les investissements directs du géant asiatique ont presque doublé de 2013 à 2022, s’élevant à 44,19 milliards de dollars.

Dernière illustration de ces liens : la 3e édition de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, qui s’est tenue du 29 juin au 2 juillet à Changsha (province du Hunan), en présence de quelque 1500 exposants et de représentants de 53 pays africains. Selon les médias chinois, 218 projets de coopération ont été conclus à cette occasion, pour une valeur de 19,1 milliards de dollars.

Cet événement a été précédé par la 10e édition de la Conférence commerciale sino-arabe, organisée à Riyad les 11 et 12 juin. Vingt-trois États y étaient représentés, avec plus de 2000 participants engagés dans des secteurs aussi divers que l’énergie, la technologie, l’agriculture, l’immobilier et le tourisme. Là aussi, des contrats ont été signés – principalement par des sociétés et institutions saoudiennes – pour plusieurs milliards de dollars.

Cap sur l’Amérique latine

Le Moyen-Orient est devenu récemment une zone d’intérêt