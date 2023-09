Chine : "Stabiliser le yuan contre le dollar est une priorité pour les autorités " (Ostrum AM)

Ostrum AM met par ailleurs en avant l'idée selon laquelle, pour relancer durablement l'économie chinoise, les autorités doivent s'atteler rapidement à la restructuration de la dette des véhicules de financement pour les gouvernements locaux. Les mauvaises données économiques ainsi que la détérioration du sentiment des investisseurs renforcent la pression financière sur ces véhicules fortement endettés, faisant peser un risque sur la stabilité financière du pays.

Et de poursuivre : "La détérioration du sentiment des investisseurs s'est traduite par une dépréciation du yuan contre le dollar, entrainant la parité dollar contre yuan à son plus haut de novembre 2002 à 7,3. Stabiliser le yuan contre dollar est une priorité pour les autorités afin de restaurer la confiance des investisseurs dans l'économie chinoise".

Sans hausse des prix immobiliers et sans amélioration des perspectives sur l'emploi, il n'y a aucune incitation pour le ménage chinois à acheter, même si le taux hypothécaire moyen (4,1 %) est à un plus bas historique.

(AOF) - L’activité économique chinoise a ralenti durant l’été, rappelle Ostrum AM. La crise immobilière et le manque de visibilité sur les perspectives du marché du travail ont pénalisé le moral du consommateur chinois qui a réduit ses dépenses. Malgré ces difficultés, ajoute le gestionnaire d'actifs, la Banque populaire de Chine est restée prudente dans la gestion de sa politique monétaire.

