Chine: Robeco optimiste à la veille des "Deux Sessions"

(AOF) - Le National People’s Congress (le NPC, soit l'Assemblée nationale populaire), connue sous le nom de "Deux Sessions", qui débutera le 5 mars 2025, "répondra aux attentes consensuelles et annoncera un objectif de croissance du PIB relativement ambitieux de 5 % pour la deuxième année consécutive". Telle est la prévision de deux gérants de Robeco, Helen Kueng, client portfolio manager & Jie Lu, responsable des investissements Chine. La mise en œuvre de l'expansion budgétaire et d'un futur accord commercial avec les États-Unis "seront au centre des préoccupations des investisseurs".

"Le gouvernement a déjà clairement fait part de son intention d'augmenter la consommation intérieure par des politiques de reprise de biens ainsi que par des subventions pour le renouvellement des équipements, qui devraient toutes deux se poursuivre", ajoutent les deux gérants. "Des mesures incitatives pourraient également être mises en place pour encourager les couples à avoir des enfants".

"Nous restons convaincus que les entreprises chinoises présentent des perspectives de croissance à long terme et de grande qualité, en particulier dans les secteurs axés sur la reprise de la consommation, l'autosuffisance technologique et la modernisation industrielle", déclarent-ils. Helen Kueng et Jie Lu soulignent que la Chine "reste décotée, tant d'un point de vue historique qu'en comparaison avec les marchés émergents".