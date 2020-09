Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Progression record de l'activité manufacturière en près de dix ans-Caixin Reuters • 01/09/2020 à 04:11









PEKIN, 1er août (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en août à un rythme record depuis près de dix ans, portée par la première hausse des nouvelles commandes à l'export depuis le début de l'année alors que les industriels ont accru leur production pour répondre au rebond de la demande, montre une enquête privée. La deuxième économie mondiale a globalement réussi à se remettre des effets de la crise sanitaire liée au coronavirus, et l'éclaircie pour les exportations apparue dans les résultats de l'enquête Caixin/Markit publiés mardi pourrait être annonciatrice d'un rétablissement plus durable et plus vaste. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a progressé à 53,1 le mois dernier, contre 52,8 en juillet, soit un quatrième mois consécutif de croissance et une hausse record depuis janvier 2011. Il bat le consensus qui donnait un léger ralentissement, avec un indice de 52,6. Ces résultats contrastent avec ceux de l'enquête officielle publiés lundi selon lesquels l'activité du secteur manufacturier a progressé à un rythme moins important en août alors que des inondations dans le sud-ouest du pays ont perturbé la production. Des signes positifs ont toutefois été relevés aussi. L'enquête Caixin fait état de la première hausse cette année des nouvelles commandes à l'export alors que de nombreux pays étrangers ont assoupli les restrictions sanitaires pour faire redémarrer leur économie. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

