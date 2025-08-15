 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chine-Production industrielle et ventes au détail déçoivent en juillet
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 04:12

La production industrielle chinoise a progressé en juillet de 5,7% sur un an, un rythme inférieur aux attentes et un ralentissement par rapport au mois précédent, montrent des données officielles publiées vendredi, tandis que les ventes au détail ont elles aussi déçu avec une hausse de 3,7% contre un consensus de +4,6%.

(Kevin Yao, Joe Cash et Yukun Zhang; version française Jean Terzian)

