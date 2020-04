Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Nouvelle contraction du secteur des services - PMI Caixin Reuters • 03/04/2020 à 04:52









PEKIN, 3 avril (Reuters) - Le secteur des services chinois a éprouvé en mars des difficultés à se remettre d'une contraction à un plus bas historique le mois précédent, avec la fermeture de commerces et les mesures de confinement décidées pour enrayer la propagation du coronavirus, montrent les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit publiés vendredi. Les entreprises du secteur ont supprimé des emplois à un rythme record alors que les commandes ont plongé pour un deuxième mois consécutif et que les firmes se sont précipitées de réduire leurs coûts de fonctionnement. Les nouvelles commandes à l'exportation ont elles aussi nettement décliné, de nombreux pays ayant à leur tour imposé des mesures de confinement pour endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus. Si l'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a rebondi en mars à 43 contre un plus bas inédit à 26,5 le mois précédent, il est resté sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Il s'agit de son deuxième niveau le plus bas depuis que l'étude est réalisée, soit fin 2005. Ces résultats alimentent les craintes que le secteur des services pourrait être davantage affecté par le ralentissement provoqué par la crise sanitaire - et les mesures de distanciation sociale inhérentes - que le secteur manufacturier, les usines ayant progressivement repris leur activité. Le secteur est un important générateur d'emplois en Chine et représente environ 60% de l'économie chinoise, qui semble désormais sur la voie d'une contraction pour la première fois en 30 ans. Tandis que certains restaurants, centres commerciaux et cinémas rouvrent progressivement leurs portes du fait d'un allègement des restrictions dans le pays, nombre d'entre eux demeurent fermés ou ont réduit leurs capacités alors que les autorités chinoises craignent une nouvelle vague d'infections et conseillent à la population d'éviter les rassemblements. L'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit, communiqué lui aussi vendredi, a rebondi à 46,7 le mois dernier après un plus bas inédit de 27,5 en février. (Yawen Chen et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

