Des mesures de relance budgétaire supplémentaires seront probablement mises en place et peut-être prochainement, ajoute MUFG. Lorsqu'on lui a demandé de parler des rendements des obligations chinoises, le gouverneur Pan a présenté les faibles rendements actuels des obligations d'État à long terme, qui oscillent autour de 2,1%, comme le résultat des actions du marché. Il a ajouté qu'il ne faisait aucun doute que le faible rendement des obligations d'État crée un environnement monétaire positif pour la mise en oeuvre en Chine de politiques budgétaires actives.

L'assouplissement de la politique monétaire d'aujourd'hui reflète la position monétaire de soutien de la Banque populaire de Chine conforme aux récents discours de son gouverneur, Pan Gongsheng. L'une des considérations les plus importantes pour l'ajustement de la politique actuelle est de soutenir une croissance de l'économie chinoise, a-t-il déclaré, annonçant que la PBOC accorderait une attention particulière à la coordination de la politique monétaire avec la politique budgétaire et soutiendrait une politique budgétaire proactive pour obtenir de meilleurs résultats.

Il pourrait comporter notamment " des réductions supplémentaires des taux des réserves obligatoires des banques, des baisses des taux directeurs et des baisses des taux hypothécaires ".

(AOF) - "Le gouvernement chinois est attaché à stabiliser la croissance et améliorer le sentiment du marché", affirment les spécialistes de MUFG dans une note publiée après la conférence de presse. La position de l’exécutif chinois " semble évoluer vers un mode de sauvetage de l’économie ", qui est " en proie depuis un certain temps à un ralentissement du marché du logement, de la consommation, à des tensions géopolitiques ". Pour eux, il y a de la marge pour un assouplissement supplémentaire.

Chine: MUFG envisage un nouvel assouplissement monétaire et une relance budgétaire

