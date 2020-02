Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Les vols intérieurs vont reprendre, hormis pour la province de Hubei Reuters • 25/02/2020 à 06:16









PEKIN, 25 février (Reuters) - Les liaisons aériennes suspendues en Chine à cause de l'apparition du nouveau coronavirus vont graduellement être remises en service à l'exception de celles avec la province du Hubei, berceau de l'épidémie, a déclaré mardi l'autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC). Dans un communiqué rapportant des propos de son directeur Feng Zhenglin tenus lundi, la CAAC indique qu'elle va appeler les autres régulateurs dans le monde à autoriser la reprise des vols internationaux à destination de la Chine pour s'assurer que le pays soit connecté avec le monde extérieur. Il faut toutefois que l'industrie aéronautique demeure vigilante à l'égard de la propagation du coronavirus hors de Chine continentale et prenne des mesures pour garantir que l'arrivée de communautés internationales ne provoquera pas une propagation de l'épidémie, a déclaré Feng, selon le communiqué. Une accélération du nombre de cas d'infections a notamment été signalée en Corée du Sud, devenue le plus important foyer de contamination hors de Chine continentale avec près de 900 patients confirmés. (Stella Qiu et Brenda Goh; version française Jean Terzian)

