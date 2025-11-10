 Aller au contenu principal
Chine-Les ventes de voitures rompent avec 8 mois de croissance en octobre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 10:49

Les ventes de voitures en Chine ont baissé en octobre sur un an, interrompant huit mois de croissance consécutifs, la réduction des exemptions fiscales et des aides d'État ayant grevé la confiance des ménages sur le plus grand marché automobile du monde.

Les ventes de voitures ont enregistré une baisse de 0,8% pour atteindre 2,27 millions d'unités le mois dernier, après une progression de 6,6% en septembre, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées lundi.

La croissance des ventes de véhicules électriques (VE) et de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) a ralenti à 7,3% sur un an, après +15,5% en septembre.

Face à la réduction de moitié à partir de 2026 des avantages fiscaux à l'achat de VE et PHEV, qui peuvent actuellement aller jusqu'à 30.000 yuans (3.611,48 euros), des constructeurs comme Xiaomi 1810.HK , Nio 9866.HK et Li Auto 2015.HK ont proposé des subventions pouvant atteindre 15.000 yuans pour encourager les commandes à être livrées l'année prochaine.

Alors que le programme de stimulation des reprises automobiles mis en place par Pékin approche de son terme, près de 20 provinces et villes chinoises ont suspendu ou restreint les subventions, freinant l'activité d'achat des consommateurs, selon Cui Dongshu, secrétaire général de la CPCA.

Les jeunes ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'acheter une voiture, ce qui se traduit également par une pénurie de nouveaux acheteurs, a-t-il ajouté.

Les ventes de BYD 1211.HK 002594.SZ , qui domine le marché des VE en Chine, ont accusé une nouvelle baisse le mois dernier, tandis que celles de ses concurrents Geely GEELY.UL et Leapmotor 9863.HK ont battu des records, mettant au défi le constructeur électrique chinois dans le segment des véhicules à petit budget.

(Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BYD RG-H
11,315 EUR Tradegate +5,55%
LI AUTO RG-A
8,501 EUR Tradegate 0,00%
LI AUTO RG-A
9,4900 USD OTCBB 0,00%
NIO-A
6,042 EUR Tradegate +2,06%
XIAOMI CORP RG-B
4,723 EUR Tradegate +0,71%
