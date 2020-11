Chine : les planètes s'alignent

C'est lors d'un sommet en ligne que la Chine a signé avec quatorze paye de la zone Asie-Pacifique le plus important accord au monde de libre-échange. (© AFP)

Accord commercial historique, reprise vigoureuse... Tout sourit à l'empire du Milieu.

Il aura fallu huit ans de négociations acharnées - l'Inde a d'ailleurs quitté la table en 2019 -, mais le résultat est là, éloquent.

À l'occasion d'un sommet organisé en ligne, pandémie oblige, la Chine a signé avec quatorze pays de la zone Asie-Pacifique l'acte de naissance du Partenariat économique régional global (RCEP).

Cet accord de libre-échange, qui inclut notamment le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et Singapour, se présente comme le plus important au monde, car il concernera 27% du commerce mondial, près de 29% du produit intérieur brut (PIB) de la planète et plus de 2 milliards de consommateurs.

Contrer l'influence des États-Unis

Cette entente vise à réduire ou à supprimer les droits de douane sur la plupart des marchandises échangées dans cette région et à harmoniser les procédures administratives, sans oublier l'insertion de clauses sur le respect de la propriété intellectuelle. Dès l'origine, le RCEP a été considéré comme un moyen pour la Chine de contrer l'influence américaine dans cette zone stratégique.

Et le retrait en janvier 2017 des États-Unis du projet concurrent - le traité de libre-échange transpacifique - lui confère une importance accrue dans la mesure où Pékin peut plus facilement réduire sa dépendance vis-à-vis des autres marchés étrangers.

«Pour la Chine, il ne