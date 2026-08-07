Chine-Les exportations supérieures aux attentes en juillet

Les exportations de la Chine ont progressé en juillet de 23,9% sur un an, une croissance supérieure aux attentes (+22,2%) mais ayant ralenti par rapport au mois précédent (+27,0%), montrent des données officielles publiées vendredi.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 27,5% sur un an, contre un consensus de 27,9%, après un bond de 36,0% en juin.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)