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Chine-Les exportations supérieures aux attentes en juillet
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 04:44
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Les exportations de la Chine ont progressé en juillet de 23,9% sur un an, une croissance supérieure aux attentes (+22,2%) mais ayant ralenti par rapport au mois précédent (+27,0%), montrent des données officielles publiées vendredi.

D'après les douanes chinoises, les importations ont pour leur part augmenté le mois dernier de 27,5% sur un an, contre un consensus de 27,9%, après un bond de 36,0% en juin.

(Yukun Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

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