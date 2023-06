Chine: les actions sont à un niveau attractif, selon Robeco

Les actions chinoises " sont à un niveau attractif " affirme le gérant, soulignant que les indices sont sous leurs moyennes historiques. Il apprécie notamment les secteurs de la technologie et de l'industrie, qui devraient bénéficier des investissements chinois dans le domaine de la sécurité, de la neutralité carbone et de l'innovation.

Le 14e plan quinquennal chinois se focalise sur " la qualité de la croissance " : il s'agira de doubler la taille de l'économie à l'horizon 2035. Selon Robeco, le sort de l'épargne excédentaire pourrait être la clé de la renaissance de la consommation, qui se fait attendre : ce retour pourrait être soutenu par des améliorations au niveau de l'emploi et des revenus, ainsi que du logement.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.