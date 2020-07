Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Le juriste et opposant Xu Zhangrun remis en liberté Reuters • 12/07/2020 à 11:52









PEKIN, 12 juillet (Reuters) - Le juriste et opposant chinois Xu Zhangrun a été libéré dimanche après six jours de détention, mais reste sous surveillance, rapportent ses amis. Ce professeur de droit constitutionnel, qui enseigne à la prestigieuse université Tsinghua, s'est fait connaître en juillet 2018 en dénonçant la suppression de la limite de deux mandats de cinq ans pour le chef de l'Etat. Il a écrit depuis plusieurs articles très critiques à l'égard du Parti communiste. Il a été interpellé lundi matin à son domicile de la banlieue de Pékin par une vingtaine de policiers pour avoir sollicité les services d'une prostituée lors d'un voyage à Chengdu, selon ses amis, qui dénoncent une accusation calomnieuse. Le département d'Etat américain s'est dit mardi profondément préoccupé par son arrestation. (Yew Lun Tian, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.