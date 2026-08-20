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Chine : le fondateur d'Evergrande condamné à la prison à vie (tribunal)
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2026 à 08:16
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Xu Jiayin à Guangzhou, en Chine, le 17 mai 2012. ( AFP / - )

Xu Jiayin à Guangzhou, en Chine, le 17 mai 2012. ( AFP / - )

La justice chinoise a condamné jeudi à la prison à vie le fondateur du géant Evergrande, symbole de la crise de l'immobilier qui continue à peser sur l'économie nationale, ainsi que le groupe lui-même et sa branche immobilière à environ deux milliards d'euros d'amende.

Evergrande était autrefois le principal promoteur immobilier de Chine, porté par des décennies d'urbanisation rapide et d'amélioration du niveau de vie dans tout le pays.

Un durcissement des conditions d'accès au crédit visant à limiter les emprunts excessifs l'a poussé au défaut de paiement en 2021.

La déconfiture d'Evergrande et d'autres pairs de l'industrie et la crise du marché immobilier continuent à entraver la croissance dont ils ont longtemps été un des moteurs.

Le groupe Evergrande et sa filiale immobilière ont été condamnés au total à 15,82 milliards de yuan (2 milliards d'euros) d'amende. Son fondateur Xu Jiayin, ou Hui Ka Yan en cantonais, a été condamné à la prison à vie, notamment pour "fraude financière à grande échelle".

Il a aussi été déchu de ses droits civiques à vie et tous ses biens personnels sont confisqués, a indiqué le tribunal de Shenzhen sur le réseau social WeChat.

"Le groupe Evergrande a été condamné à (...) une amende de 8,82 milliards de yuans (1,12 milliard d'euros); Evergrande Real Estate a été condamné à une amende de 7 milliards de yuans (890 millions d'euros)", a précisé le tribunal.

Entre 2016 et 2021, Evergrande et Xu Jiayin, "ont enfreint la loi nationale en se livrant à une fraude financière continue et à grande échelle, ainsi qu'à d'autres agissements visant à gonfler les actifs et à dissimuler les passifs", a expliqué la cour.

Elle a ajouté que les accusés avaient "pris le contrôle d'institutions financières" via des pots-de-vins, sans nommer les institutions concernées.

Cinq autres hauts responsables du groupe Evergande ont été condamnés à des peines de prison de 6 à 18 ans sous différents chefs d'accusations, selon le tribunal.

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