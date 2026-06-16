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Chine-La production industrielle progresse en mai
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 04:15

La production industrielle en Chine a progressé en mai à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées lundi.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle a augmenté le mois dernier de 4,5% sur un an, accélérant par rapport à avril (+4,1%) et s'établissant au-dessus du consensus qui ressortait à +4,3%.

Pour leur part, les ventes au détail ont reculé en mai de 0,6%, contre une hausse de 0,2% le mois précédent, alors que les analystes anticipaient en moyenne 0,0%.

Les investissements en actifs fixes ont reculé de 4,1% sur les cinq premiers mois de l'année, après s'être contractés de 1,6% sur la période janvier-avril. Les analystes attendaient une basse de 2%.

(Qiaoyi Li, Ellen Zhang et Kevin Yao; version française Camille Raynaud)

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