Chine-La production industrielle progresse de 5,7% en mars

La production industrielle en Chine a progressé de 5,7% sur un an au mois de mars, après avoir accéléré de manière inattendue en début d'années, les répercussions de la guerre en Iran ayant freiné l'élan de la deuxième économie mondiale.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle, qui avait progressé en janvier-février de 6,3% sur un an, s'est établie au-dessus du consensus, qui ressortait à +5,5%.

Les ventes au détail, un indicateur clé de la consommation, ont augmenté en mars de 1,7%, contre une hausse de 2,8% sur les deux premiers mois de l'année. Le consensus ressortait à +2,3%.

(Ethan Wang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)