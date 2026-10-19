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Chine-La croissance économique a accéléré plus qu'attendu au troisième trimestre
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 06:16

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(Actualisé tout du long avec précisions, analyste)

L'économie chinoise a accéléré au troisième trimestre à un rythme supérieur aux attentes, alors que la solidité des exportations et de l'activité manufacturière a compensé la morosité prolongée de la demande intérieure, atténuant la pression sur Pékin pour le déploiement de nouvelles mesures de stimulus afin d'atteindre l'objectif annuel de croissance.

Des données officielles publiées lundi montrent que le produit intérieur brut (PIB) a progressé au troisième trimestre de 4,5% sur un an, battant le consensus qui ressortait à +4,4%. La deuxième économie mondiale avait augmenté sur la période avril-juin de 4,3%, soit un creux de plus de trois ans.

En rythme trimestriel, l'économie chinoise a grimpé de 1,2% sur la période juillet-septembre, montrent les données du Bureau national des statistiques (BNS), alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 1,1% après +0,9% au deuxième trimestre.

Par ailleurs, des données officielles distinctes indiquent que les ventes au détail en Chine ont accéléré en septembre à leur rythme le plus rapide depuis mars dernier. Elles ont augmenté de 1,1% après +0,4% en août, alors que le consensus ressortait à +0,6%.

La production industrielle a progressé le mois dernier de 5,5%, un rythme conforme aux attentes des analystes et un pic en six mois, après une hausse de 5,2% en août.

Au cours du premier semestre, le PIB chinois a progressé de 4,6%, s'inscrivant dans l'objectif annuel fixé à 4,5%-5,0%.

"Le principal message macroéconomique est que l'économie de la Chine est toujours portée par les livraisons et la production", a commenté Yuhan Zhang, économiste en chef au China Center, division du centre de réflexion The Conference Board.

"Cela soutient la croissance à court terme et la modernisation de l'industrie, alors que des efforts continus pour renforcer la consommation des ménages, la demande pour les services et la confiance des consommateurs permettraient de rendre ce rebond plus équilibré et durable", a-t-il ajouté.

Pékin s'est grandement appuyé cette année sur ses exportations pour soutenir la croissance de son économie, mais ce moteur est confronté à des défis accrus, entre une demande intérieure qui reste faible et une escalade des tensions commerciales avec l'Union européenne.

La stratégie des décideurs chinois d'orienter la plupart des aides et des ressources vers l'industrie technologique, au détriment de l'immobilier, a accentué les inégalités parmi les différents pans de l'économie. La solidité de la production industrielle et des exportations cachent la faiblesse de la consommation et des investissements privés.

L'excédent commercial de la Chine s'est amplifié plus que prévu en septembre, grâce à une accélération des livraisons vers l'étranger, et s'oriente cette année vers un nouveau record après un montant de près de 1.200 milliards de dollars en 2025.

Toutefois, l'accord scellé plus tôt ce mois-ci entre Pékin et l'UE, pour limiter les exportations de véhicules hybrides vers le bloc communautaire, pourrait ralentir l'essor de l'industrie automobile chinoise.

(Kevin Yao, Ellen Zhang et Yukun Zhang; version française Jean Terzian)

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