Chine-La croissance des exportations a dépassé les attentes en juin

Les exportations de la Chine ont progressé en juin à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées mardi, avec une croissance sur un an de 27,0% alors que le consensus ressortait à +18,2%.

D'après les douanes chinoises, les importations ont elles bondi de 36,0% sur un an le mois dernier, battant les attentes des analystes qui anticipaient en moyenne une hausse de 24,0%.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)