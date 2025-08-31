 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chine-L'activité manufacturière ralentit en août-PMI officiel
information fournie par Reuters 31/08/2025 à 03:55

(Corrige mois dans le titre)

L'activité du secteur manufacturier en Chine a ralenti pour le cinquième mois consécutif en août, montrent des données officielles publiées dimanche.

L'indice PMI officiel manufacturier s'est établi en août à 49,4 contre 49,3 en juillet, soit en dessous du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'indice est inférieur au consensus, qui ressortait à 49,5.

S'agissant du secteur des services, l'indice PMI officiel est ressorti le mois dernier à 50,3 contre 50,1 en juillet.

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 50,5 au mois d'août contre 50,2 le mois précédent.

(Liz Lee et Shi Bu, rédigé par Joe Cash; version française Camille Raynaud)

