 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-L'activité manufacturière progresse en juin-enquête privée
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 03:59

L'activité manufacturière en Chine a progressé pour un septième mois consécutif en juin, même si elle a ralenti par rapport à mai, montre une enquête privée publiée mercredi, alors que la production et les nouvelles commandes ont continué d'augmenter.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,7 après 51,8 en mai.

Il est toutefois supérieur au consensus, qui ressortait à 51,6, et reste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Une enquête officielle publiée mardi a montré pour sa part que l'activité manufacturière avait renoué avec la croissance, portée par la demande en semi-conducteurs, en ordinateurs, et pour les produits liés à l'intelligence artificielle.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
73,25 +0,45%
CAC 40
8 403,99 +0,44%
Or
3 980,28 -0,70%
ABIVAX
115,5 +38,66%
EUR/USD SPOT
1,14041 -0,13%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank