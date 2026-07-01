Chine-L'activité manufacturière progresse en juin-enquête privée

L'activité manufacturière en Chine a progressé pour un septième mois consécutif en juin, même si elle a ralenti par rapport à mai, montre une enquête privée publiée mercredi, alors que la production et les nouvelles commandes ont continué d'augmenter.

L'indice PMI manufacturier calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 51,7 après 51,8 en mai.

Il est toutefois supérieur au consensus, qui ressortait à 51,6, et reste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Une enquête officielle publiée mardi a montré pour sa part que l'activité manufacturière avait renoué avec la croissance, portée par la demande en semi-conducteurs, en ordinateurs, et pour les produits liés à l'intelligence artificielle.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Camille Raynaud)