Chine-L'activité manufacturière a décliné pour un sixième mois de rang en septembre
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 03:43

L'activité manufacturière en Chine a décliné en septembre pour un sixième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée mardi, suggérant que les producteurs attendent que Pékin déploie des mesures de stimulus supplémentaires pour soutenir a demande intérieure, en parallèle à la clarté espérée à propos des négociations commerciales avec les Etats-Unis.

L'indice PMI manufacturier officiel a progressé à 49,8 contre 49,4 en août, mais est resté sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Le consensus ressortait à 49,6.

(Joe Cash; version française Jean Terzian)

