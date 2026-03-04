Chine-L'activité du secteur des services se contracte en février-PMI officiel

L'activité du secteur des services en Chine s'est contractée au mois de février pour le deuxième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée mercredi.

L'indice PMI des services s'est établi à 49,5 au mois de février contre 49,4 en janvier, s'établissant de nouveau sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'activité manufacturière a également reculé, un déclin dû à la faiblesse de la demande intérieure et des investissements.

L'indice PMI manufacturier officiel a atteint un plus bas de quatre mois, s'établissant à 49,0 en février, contre 49,3 le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 49,5 au mois de janvier.

(Colleen Howe, Joe Cash; version française Camille Raynaud)