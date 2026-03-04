 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-L'activité du secteur des services se contracte en février-PMI officiel
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 02:47

L'activité du secteur des services en Chine s'est contractée au mois de février pour le deuxième mois consécutif, montre une enquête officielle publiée mercredi.

L'indice PMI des services s'est établi à 49,5 au mois de février contre 49,4 en janvier, s'établissant de nouveau sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

L'activité manufacturière a également reculé, un déclin dû à la faiblesse de la demande intérieure et des investissements.

L'indice PMI manufacturier officiel a atteint un plus bas de quatre mois, s'établissant à 49,0 en février, contre 49,3 le mois précédent, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

L'indice composite, qui réunit les deux secteurs, est ressorti à 49,5 au mois de janvier.

(Colleen Howe, Joe Cash; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank