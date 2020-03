Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine/Indicateurs-L'activité du secteur des services à un plus bas historique-PMI Reuters • 04/03/2020 à 03:27









PEKIN, 4 mars (Reuters) - Principaux indicateurs économiques chinois publiés depuis le début du mois : * L'ACTIVITÉ DES SERVICES PLONGE ALORS QUE LE CORONAVIRUS PÈSE SUR LES VENTES - PMI CAIXIN 4 mars - L'activité du secteur des services chinois a plongé en février à un plus bas inédit alors que les nouvelles commandes ont décliné à leur rythme le plus important depuis la crise financière mondiale de 2008-2009, montrent les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiés mercredi. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit a diminué le mois dernier de près de moitié, à 26,5 contre 51,8 en janvier. Il s'établit pour la première fois en rythme mensuel sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité depuis la première enquête réalisée fin 2005. Cet important déclin souligne l'importance de mesures urgentes de soutien supplémentaire au secteur, dont de nombreuses entreprises subissent de plein fouet la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Des dizaines de millions de personnes ont été confinées et des restrictions de voyage ont été instaurées par les autorités chinoises pour enrayer la propagation de l'épidémie. De nombreux restaurants, centres commerciaux et cinémas sont restés fermés, même dans des provinces où les restrictions ont été levées. L'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit, qui regroupe les services et l'industrie, a décliné à un plus bas record, à 27,5 en février contre 51,9 le mois précédent. * L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE À UN PLUS BAS HISTORIQUE - PMI CAIXIN 2 mars - L'activité du secteur manufacturier en Chine a décliné en février à un plus bas historique du fait de l'épidémie de coronavirus qui a paralysé une grande partie de l'activité économique du pays, montrent les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiés lundi. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a chuté à 40,3 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis la première enquête réalisée en 2004. Il est en net recul par rapport à janvier (51,1) et très loin du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un déclin moins important, avec un indice de 45,7. Même les effets de la crise financière de 2008-2009 n'avaient pas donné lieu à un tel repli, ce qui souligne à quel point l'épidémie du nouveau coronavirus apparu en décembre dernier en Chine continentale paralyse le pays, alors que les autorités ont imposé de strictes mesures de confinement dans le but d'éviter la propagation du virus. Les indicateurs publiés en février (Service économique)

