Chine: Franklin Templeton préconise une exposition ciblée

(AOF) - Du point de vue de l'investissement, les tensions géopolitiques actuelles entre Chine et Etats-Unis présentent à la fois des risques et des opportunités, affirme Marcus Weyerer, directeur de la stratégie d’investissement ETF pour la zone Emea chez Franklin Templeton. Du côté positif, les récentes mesures fiscales en Chine, plus importantes et plus ciblées, reflètent l'approche proactive du gouvernement pour atténuer les risques économiques posés par les droits de douane et les sanctions américaines.

"L'économie chinoise reste confrontée à des défis tels que le ralentissement du marché immobilier et le chômage des jeunes", relève le gérant. Le gouvernement a réagi en mettant en œuvre des mesures telles que des filets de sécurité sociale et des réformes des retraites pour soutenir la consommation intérieure. Ces politiques "visent à réduire la dépendance de l'économie à l'égard des investissements et des exportations, une transition cruciale pour la stabilité à long terme" mais "l'environnement géopolitique rend ce changement plus difficile et les investisseurs doivent se préparer à une volatilité à court terme".

Pour surmonter ces complexités, les investisseurs "doivent envisager d'adopter des stratégies d'investissement plus ciblées et plus souples", selon Marcus Weyere. Une solution consiste à fragmenter les portefeuilles, en privilégiant des allocations par pays au sein des marchés émergents ou des stratégies excluant la Chine (stratégie ex-Chine) ce qui permet de gérer efficacement ces risques idiosyncrasiques tout en continuant à bénéficier du potentiel de croissance à long terme de la Chine par le biais d'allocations autonomes.

Il est possible de se concentrer sur des entreprises moins exposées aux tensions commerciales internationales et plus en phase avec la reprise locale, ce qui "peut offrir un horizon d'investissement plus stable". Une stratégie ex-Chine couvrant l'Asie ou les marchés émergents, complétée par une exposition ciblée à la Chine offre "la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements de politique et aux risques géopolitiques, garantissant ainsi la résilience des portefeuilles dans un environnement dynamique. "