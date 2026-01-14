 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Exportations et importations supérieures aux attentes en décembre
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 03:58

Les exportations de la Chine ont progressé en décembre à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées mercredi, tandis que les importations ont elles aussi connu une hausse plus importante qu'anticipé.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont grimpé de 6,6% sur un an le mois dernier, après une progression de 5,9% en novembre, alors que le consensus ressortait à +3,0%.

Les importations ont pour leur part augmenté de 5,7% sur un an en décembre, après une hausse de 1,9% le mois précédent. Les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,9%.

(Xiuhao Chen et Joe Cash; version française Jean Terzian)

Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 13/01/2026
    Top 5 IA du 13/01/2026
    information fournie par Libertify 14.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Bouygues , Engie , JP Morgan, Vinci , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Manifestation contre le gouvernement iranien devant le consulat des Etats-Unis à Milan, en Italie, le 13 janvier 2026 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Trump menace d'agir "de manière très forte" si l'Iran exécute des manifestants
    information fournie par AFP 14.01.2026 04:53 

    Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient "de manière très forte" si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher ... Lire la suite

  • L'appareil du fils de Donald Trump à Nuuk, au Groenland, en janvier 2025 ( Ritzau Scanpix / Emil Stach )
    Rencontre sous haute tension à la Maison Blanche autour du Groenland
    information fournie par AFP 14.01.2026 04:20 

    Les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise se rendent mercredi à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension visant à désamorcer la crise autour du Groenland, territoire autonome danois dont Donald Trump affirme vouloir s'emparer. Depuis son ... Lire la suite

  • Une rue du quartier à majorité kurde de Cheikh Maqsoud à Alep, en Syrie, après les combats, le 11 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: forces kurdes et armée font état de nouveaux combats à l'est d'Alep
    information fournie par AFP 14.01.2026 03:47 

    L'armée syrienne et les forces kurdes ont fait état dans la nuit de nouveaux combats à l'est d'Alep, secteur dont Damas veut prendre le contrôle après s'être déjà assuré celui de la grande ville du nord de la Syrie. Selon une source militaire citée par l'agence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank