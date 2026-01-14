Chine-Exportations et importations supérieures aux attentes en décembre

Les exportations de la Chine ont progressé en décembre à un rythme supérieur aux attentes, montrent des données officielles publiées mercredi, tandis que les importations ont elles aussi connu une hausse plus importante qu'anticipé.

D'après les données des douanes chinoises, les exportations ont grimpé de 6,6% sur un an le mois dernier, après une progression de 5,9% en novembre, alors que le consensus ressortait à +3,0%.

Les importations ont pour leur part augmenté de 5,7% sur un an en décembre, après une hausse de 1,9% le mois précédent. Les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,9%.

(Xiuhao Chen et Joe Cash; version française Jean Terzian)