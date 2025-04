Chine : excédent commercial bien plus élevé qu'attendu en mars

(AOF) - L’excédent commercial est ressorti plus que prévu au mois de mars en Chine : 102,64 milliards de dollars contre un consensus de 74,30 milliards de dollars. Il a été soutenu par une hausse exceptionnelle des exportations : 12,4% contre une hausse de 4,4% attendue par les économistes. En outre, les importations chinoises ont reculé sur ce même mois de 4,3% sur un an. Elles étaient attendues en repli de 2%.

Cet essor des exportations reflète l'empressement des entreprises à expédier leurs marchandises à l'étranger, avant l'imposition de lourds droits de douane par les Etats-Unis.

Ces chiffres ont été publiés ce lundi, dans un contexte d'escalade de la guerre commerciale entre Pékin Washington.

L'administration américaine a indiqué que les smartphones, ordinateurs et produits électroniques en provenance de Chine seraient taxés à hauteur de 20% et non de 145%.

Depuis le 12 avril, Pékin a appliqué une taxation de 125% sur tous les produits américains.