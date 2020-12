Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Dix-huit morts après un accident dans une mine de charbon Reuters • 05/12/2020 à 07:44









5 décembre (Reuters) - Dix-huit personnes ont péri dans une mine de charbon à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, rapporte l'agence de presse officielle Xinhua samedi. Vingt-quatre personnes ont été piégées sous terre par des niveaux excessifs de monoxyde de carbone dans la mine, a annoncé l'agence. Un survivant a été secouru et des recherches sont encore en cours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident, qui s'est produit dans une mine fermée depuis plus de deux mois et dont l'équipement souterrain était en train d'être démantelé, ajoute-t-on de même source. Fin septembre, 16 décès avaient été signalés après que des mineurs de la mine de charbon de Songzao, à Chongqing, ont été piégés par des niveaux élevés de monoxyde de carbone. (Tom Daly et Andrew Galbraith; version française Camille Raynaud)

