Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-Contraction pour un 3e mois de rang de l'activité des services-PMI Caixin Reuters • 07/05/2020 à 04:26









PEKIN, 7 mai (Reuters) - L'activité du secteur des services chinois s'est contractée en avril pour un troisième mois consécutif, alors que les licenciements ont atteint un nombre record et que les commandes à l'export ont plongé après avoir affiché des signes d'amélioration le mois précédent, montre une enquête privée. Les résultats publiés jeudi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit viennent doucher les espoirs d'un rebond rapide du secteur, lourdement affecté par les mesures de confinement imposées pour enrayer la propagation du coronavirus. L'indice PMI des services calculé par Caixin/Markit est remonté à 44,4 le mois dernier contre 43 en mars, mais à un niveau nettement inférieur à ses moyennes historiques et au seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Cette nouvelle contraction de l'activité du secteur, sur lequel reposent de nombreux emplois et qui représente environ 60% de l'économie chinoise, suggère que les turbulences provoquées par la crise sanitaire devraient se prolonger. L'économie chinoise s'est effondrée au premier trimestre, marquant sa première contraction depuis au moins 1992, année de l'introduction des statistiques officielles sur la croissance. Les données publiées jeudi alimentent aussi les inquiétudes sur les perspectives alors même que l'épidémie de coronavirus est globalement sous contrôle en Chine, le ralentissement économique mondial entraînant un déclin de la demande de biens et services chinois. Alors que le rythme de leur contraction avait ralenti en mars, les nouvelles commandes à l'export ont de nouveau chuté, à leur deuxième plus bas historique après février. Le secteur des services reste fragile malgré les nouvelles mesures de soutien économique engagées par Pékin, avec notamment des dépenses accrues en matière d'infrastructures, un allègement fiscal et des facilités de remboursements d'emprunts. Face à la chute de la demande, les entreprises du secteur ont réduit leurs effectifs en avril pour un troisième mois d'affilée, avec une ampleur historique. L'indice PMI composite calculé par Caixin/Markit, publié lui aussi jeudi, a rebondi à 47,6 le mois dernier contre 46,7 en mars. Si cette progression suggère que les pressions engendrées par la crise sanitaire s'apaisent, l'indice reste bien inférieur à ses moyennes historiques. (Yawen Chen et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.