Chine: BNPP AM envisage un "rebond durable" des actions en 2024

(AOF) - Si les investisseurs mondiaux ont été baissiers à l'égard de la Chine "pendant la majeure partie de l'année 2023", la transformation structurelle du pays "semble être sur la bonne voie et devrait représenter un sujet à long terme pour les investisseurs". C’est ce qu’affirme M. Chi Lo, senior stratégiste, pour l’Asie-Pacifique chez BNPP AM. Pour lui "il est prouvé que l'endettement de la Chine est gérable et ne limite pas les options de politique économique de Pékin".

La faible croissance observée depuis la pandémie est due au fait que Pékin" a abandonné son ancien modèle de croissance fondé sur l'expansion de l'offre et alimenté par la dette" et qu'il a "refusé de recourir à une reflation massive, tout en étant prêt à tolérer des taux de croissance plus faibles".

"Si les autorités poursuivent leur récente politique d'assouplissement", "il existe une chance raisonnable d'assister à un rebond durable des actions chinoises en 2024". D'autant plus que "la transformation structurelle relance la croissance des investissements dans les industries manufacturières à forte valeur ajoutée ainsi que dans les industries de haute technologie".

Les problèmes de l'Empire du Milieu "sont essentiellement cycliques", estime l'analyste, jugeant qu' "une expansion budgétaire agressive facilitée par un assouplissement monétaire peut contribuer à les résoudre". Le risque est celui d'un "resserrement prématuré" de cette politique, mais "ce n'est pas notre scénario de base", conclut-il.