Chine: BMW rappelle 1,36 million de véhicules pour un problème d'airbags

Le constructeur automobile allemand BMW rappelle en Chine 1,36 million de véhicules en raison d'airbags défectueux qui présentent un "risque pour la sécurité", a annoncé vendredi l'autorité de régulation des marchés (SAMR).

( AFP / STR )

Le dispositif de gonflage de l'airbag situé dans certains modèles de volants de la marque "peut exploser et les débris blesser les passagers du véhicule", a expliqué le régulateur.

Ce rappel concerne aussi bien des voitures produites localement par BMW que des véhicules importés par la marque, a-t-il précisé dans un communiqué.

Les réparations nécessaires seront effectuées gratuitement.

Les airbags concernés proviennent de la société japonaise Takata.

Des millions de voitures de nombreuses marques (Mazda, Ford, Honda, BMW) ont fait l'objet de plusieurs rappels depuis 2014 pour un changement d'airbags de ce fournisseur, qui a fait faillite depuis.

En juillet déjà, BMW avait rappelé pour ce motif près de 400.000 véhicules aux Etats-Unis.

La Chine est le premier marché automobile mondial.

Le mois dernier, véhicules hybrides et électriques y ont représenté plus de la moitié des ventes, une première sur ce créneau, dominé par les marques locales et où la concurrence est particulièrement féroce.