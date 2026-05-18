 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: Baidu annonce une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires
information fournie par Boursorama avec AFP 18/05/2026 à 13:18

( AFP / ADEK BERRY )

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant technologique chinois Baidu a annoncé lundi une quatrième baisse consécutive de son chiffre d'affaires trimestriel, alors que l'entreprise cherche à compenser les pertes de son activité publicitaire traditionnelle par la croissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'est établi à 32,1 milliards de yuans (4,7 milliards de dollars), indique un document transmis à la Bourse de Hong Kong, soit une baisse de 1% sur un an.

Le fournisseur de moteur de recherche basé à Pékin, parfois surnommé le "Google chinois", vante depuis des années le potentiel de l'IA dans le pays.

Baidu s'est lancé de manière offensive dans l'IA en recrutant des chercheurs de renom et en lançant son outil Ernie, l'un des premiers chatbots basés sur l'IA du pays.

Toutefois, ses revenus restant largement générés par la publicité sur sa plateforme de recherche, l'entreprise souffre ces dernières années de l'atonie des dépenses de consommation en Chine.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 3,2 milliards de yuans au cours au premier trimestre, en baisse par rapport aux 4,5 milliards de yuans l'année précédente.

"Nos applications d'IA ont continué à gagner du terrain auprès des entreprises et des particuliers, ce qui confirme le potentiel commercial de nos innovations en matière d'intelligence artificielle", a déclaré Robin Li, cofondateur et PDG de Baidu cité dans la communication de l'entreprise.

"Nous pensons que l'IA générera une valeur encore plus importante pour Baidu au cours des trimestres à venir", a-t-il ajouté.

Baidu a annoncé en janvier que sa filiale de fabrication de puces, Kunlunxin, avait déposé une demande d'introduction en Bourse à Hong Kong. Il a alors précisé que les modalités restaient à finaliser, mais que Kunlunxin continuerait d'opérer en tant que filiale de Baidu.

Une analyse de Bloomberg Intelligence précédant les chiffres trimestriels tablait sur des résultats faibles "soulignant l'ampleur (des) problèmes de croissance" de Baidu.

L'analyse relevait que les perspectives de Baidu dans l'IA étaient "survendues".

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
137,6800 USD NASDAQ -0,02%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur espagnol d'Aston Villa, Unai Emery, lors de la réception de Liverpool à Villa Park, le 15 mai 2026 ( AFP / Darren Staples )
    Ligue Europa: le quintuplé dans le viseur d'Unai Emery
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:21 

    Déjà vainqueur à quatre reprises de la compétition avec Séville et Villarreal, Unai Emery, "Monsieur Ligue Europa", vise la passe de cinq à la tête d'Aston Villa, mercredi face à Fribourg à Istanbul où il espère offrir aux Villans un premier titre depuis plus de ... Lire la suite

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 043,4 +0,77%
SOITEC
156,45 +9,29%
Pétrole Brent
108,3 -2,36%
NANOBIOTIX
36,24 -5,82%
HAFFNER ENERGY
0,15 +8,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank