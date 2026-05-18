Chine: Baidu annonce une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant technologique chinois Baidu a annoncé lundi une quatrième baisse consécutive de son chiffre d'affaires trimestriel, alors que l'entreprise cherche à compenser les pertes de son activité publicitaire traditionnelle par la croissance dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'est établi à 32,1 milliards de yuans (4,7 milliards de dollars), indique un document transmis à la Bourse de Hong Kong, soit une baisse de 1% sur un an.

Le fournisseur de moteur de recherche basé à Pékin, parfois surnommé le "Google chinois", vante depuis des années le potentiel de l'IA dans le pays.

Baidu s'est lancé de manière offensive dans l'IA en recrutant des chercheurs de renom et en lançant son outil Ernie, l'un des premiers chatbots basés sur l'IA du pays.

Toutefois, ses revenus restant largement générés par la publicité sur sa plateforme de recherche, l'entreprise souffre ces dernières années de l'atonie des dépenses de consommation en Chine.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 3,2 milliards de yuans au cours au premier trimestre, en baisse par rapport aux 4,5 milliards de yuans l'année précédente.

"Nos applications d'IA ont continué à gagner du terrain auprès des entreprises et des particuliers, ce qui confirme le potentiel commercial de nos innovations en matière d'intelligence artificielle", a déclaré Robin Li, cofondateur et PDG de Baidu cité dans la communication de l'entreprise.

"Nous pensons que l'IA générera une valeur encore plus importante pour Baidu au cours des trimestres à venir", a-t-il ajouté.

Baidu a annoncé en janvier que sa filiale de fabrication de puces, Kunlunxin, avait déposé une demande d'introduction en Bourse à Hong Kong. Il a alors précisé que les modalités restaient à finaliser, mais que Kunlunxin continuerait d'opérer en tant que filiale de Baidu.

Une analyse de Bloomberg Intelligence précédant les chiffres trimestriels tablait sur des résultats faibles "soulignant l'ampleur (des) problèmes de croissance" de Baidu.

L'analyse relevait que les perspectives de Baidu dans l'IA étaient "survendues".