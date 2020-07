Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine: Axa devient la première entreprise financière à pouvoir opérer sans partenaire local Reuters • 21/07/2020 à 12:47









CHINE: AXA DEVIENT LA PREMIÈRE ENTREPRISE FINANCIÈRE À POUVOIR OPÉRER SANS PARTENAIRE LOCAL PARIS (Reuters) - Les autorités chinoises ont accordé à Axa la possibilité d'opérer en Chine sans se voir imposer une coentreprise avec un partenaire local, a annoncé mardi le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. "Nous avons obtenu la levée d'obligation de joint-venture avec un partenaire chinois pour Axa. Axa sera la première entreprise financière à pouvoir porter sa participation à 100%, et donc opérer sur le territoire chinois en détenant l'entreprise à 100% sans partenaire chinois", a déclaré Bruno Le Maire lors d'un entretien par téléphone avec quelques journalistes à l'issue d'une discussion avec son homologue chinois. D'après Bruno Le Maire, la France a également obtenu un "examen favorable" de la demande de BNP Paribas d'une licence pour la conservation de titres et de paiements et les autorités chinoises ont par ailleurs autorisé Amundi à devenir majoritaire dans sa coentreprise chinoise. Amundi "sera donc le premier gestionnaire de fortune à disposer de ce statut majoritaire dans la société concernée et à pouvoir opérer de cette manière en Chine", a souligné le ministre. (Leigh Thomas, édité par Myriam Rivet et Blandine Hénault)

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.21%