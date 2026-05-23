Chine-Accident meurtrier dans une mine de charbon-Xinhua

Huit personnes sont mortes et 38 autres sont bloquées sous terre après un accident survenu dans une mine de charbon de la province de Shanxi, dans le nord de la Chine, a rapporté samedi l'agence de presse Xinhua, citant les autorités locales de gestion des urgences.

Une explosion de gaz s'est produite tard vendredi dans la mine de charbon de Liushenyu, alors que 247 mineurs travaillaient sous terre, indique Xinhua.

Tôt samedi, 201 personnes avaient été ramenées à la surface, dont huit morts, selon l'agence.

(Fabiola Arámburo; version française Camille Raynaud)