Chine-Accélération de l'activité manufacturière à un pic depuis mars-S&P Global
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 03:53

L'activité manufacturière en Chine a progressé en septembre à son rythme le plus important depuis mars dernier, alors que les nouvelles commandes ont soutenu la production, montre une enquête privée publiée mardi.

L'indice PMI manufacturier calculé par S&P Global a grimpé à 51,2 après 50,5 en août, battant le consensus qui ressortait à 50,2. Le seuil de 50 sépare contraction et expansion de l'activité.

Il s'agit de données plus positives que celles figurant dans l'enquête officielle publiée un peu plus tôt dans la journée, d'après laquelle l'activité manufacturière a continué de décliner.

(Ellen Zhang et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

