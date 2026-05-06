 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine-Accélération de l'activité des services en avril-enquête privée
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 03:53

L'activité du secteur des services en Chine s'est accélérée en avril, soutenue par une croissance solide des nouvelles commandes, bien que la demande en provenance de l'étranger a continué de décliner, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,6 après 52,1 en mars, restant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Ces données marquent un contraste avec le rapport officiel publié la semaine dernière selon lequel l'activité du secteur chinois des services s'est contractée.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank