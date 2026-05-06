Chine-Accélération de l'activité des services en avril-enquête privée

L'activité du secteur des services en Chine s'est accélérée en avril, soutenue par une croissance solide des nouvelles commandes, bien que la demande en provenance de l'étranger a continué de décliner, montre une enquête privée publiée mercredi.

L'indice PMI des services calculé par RatingDog/S&P Global s'est établi le mois dernier à 52,6 après 52,1 en mars, restant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Ces données marquent un contraste avec le rapport officiel publié la semaine dernière selon lequel l'activité du secteur chinois des services s'est contractée.

(Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)