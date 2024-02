Chine: abrdn anticipe une croissance à un chiffre des bénéfices

(AOF) - "Chine : le dragon se réveillera-t-il en 2024 ?" se demandent Elizabeth Kwik, investment director et de Nicholas Yeo, director et head of equities China chez abrdn, en amont du Nouvel an Chinois. "La Chine a été l'un des marchés les moins performants au monde et la confiance des investisseurs est au plus bas après trois années consécutives de repli" rappellent-ils. La suppression des politiques anti-Covid "a fait naître l'espoir d'un redressement soudain de l'économie, à l'image de la reprise qui s'est amorcée aux États-Unis", mais le marché n'a pas tenu compte de tous les paramètres.

Il n'a notamment pas tenu compte du fait que "l'absence de mesures de relance directes en faveur des consommateurs chinois constituait un obstacle potentiel".

Cependant, les valeurs chinoises onshore se négocient aujourd'hui à des niveaux historiquement bas, ce qui fait de la Chine "l'un des principaux marchés boursiers les moins chers du monde". D'autre part, les données d'activité récentes indiquent que "bien que malmenée, l'économie chinoise a retrouvé une assise plus solide". Les données Caixin sur l'activité des usines manufacturières ont enregistré le troisième mois consécutif d'expansion ce qui "indique une amélioration continue dans le secteur malgré les incertitudes persistantes".

"Nous prévoyons toujours une croissance à un chiffre des bénéfices pour l'ensemble du marché cette année, à mesure que les avantages des mesures de relance monétaire et budgétaire se font sentir" indiquent les gérants.

Ils citent trois facteurs macroéconomiques qui "devraient stimuler la confiance des consommateurs et des investisseurs en Chine cette année". Premièrement, "le marché estime que les dépenses de consommation devraient reprendre cette année".

Deuxièmement, un soutien "continu ou croissant" des autorités pour restaurer la confiance et soutenir l'activité "alors que l'économie chinoise achève un rééquilibrage en faveur de la consommation et de la fabrication à valeur ajoutée".

Enfin, la hausse des prix de l'immobilier qui "donnera aux consommateurs la confiance nécessaire pour dépenser une plus grande partie de l'épargne record qu'ils ont accumulée au cours de la période Covid".