Chine: 2025 sera une année "difficile" (Commerzbank)

"La croissance a été tirée par les exportations, avec quelques améliorations observées dans la consommation au quatrième trimestre grâce aux mesures de relance" observe Commerzbank, pour qui 2025 "sera une année difficile". La Chine pourrait perdre un moteur de croissance fiable, à savoir les exportations, compte tenu des droits de douane imminents de Trump, ainsi que des plaintes de l'UE et même de certains pays émergents. En outre, le ralentissement de l'immobilier est loin d'être terminé. Pékin "a encore beaucoup à faire non seulement pour augmenter la relance en 2025, mais aussi pour améliorer la mise en œuvre de la relance", conclut la banque allemande.

MUFG ajoute que les responsables politiques nationaux" ont déjà clairement indiqué qu'ils étaient prêts à intensifier encore les mesures de relance budgétaire et monétaire cette année si nécessaire pour compenser l'impact négatif des prochaines hausses des tarifs douaniers de Trump".

En outre, relève MUFG, "les dernières données mensuelles sur l'activité ont révélé que la croissance de la production industrielle a augmenté à un taux annuel de 6,2 % en décembre, contre 5,4 % en novembre, et que la croissance des ventes au détail a atteint un taux annuel de 3,7 % en décembre, contre 3,0 % en novembre". L'économiste souligne que "la croissance plus forte à la fin de l'année dernière a été soutenue par le déploiement des mesures de relance".

