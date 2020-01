Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chine-139 nouveaux cas de pneumonie signalés au cours du week-end Reuters • 20/01/2020 à 01:21









SHANGHAI, 20 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré lundi que 139 nouveaux cas de pneumonie ont été répertoriés au cours du week-end et sont la conséquence d'une nouvelle souche de virus coronarien que les experts médicaux peinent pour le moment à définir. Dans un communiqué, la commission sanitaire de la municipalité de Wuhan, ville du centre du pays où s'est déclarée l'épidémie, indique que 136 cas supplémentaires sont apparus samedi et dimanche. Pour la première fois, des cas ont été rapportés ailleurs qu'à Wuhan: les autorités du district de Daxing, dans le sud de la capitale Pékin, ont confirmé que deux patients étaient atteints du virus; un cas a été signalé dans la province de Guangdong. Les virus coronariens peuvent provoquer un éventail d'infections allant d'un rhume à des symptômes similaires à ceux du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), dont une épidémie qui s'est déclarée en Chine a fait près de 800 morts à travers le monde en 2002-2003. Deux patients sont décédés à Wuhan depuis que l'épidémie s'est déclarée. (Josh Horwitz; version française Jean Terzian)

