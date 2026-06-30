ChinaAMC et KB Asset Management entament une collaboration

Le gestionnaire d’actifs chinois China Asset Management Co. (China AMC) et son homologue sud-coréen KB Asset Management (KBAM) ont signé un protocole d’entente visant à initier une coopération entre les deux entités.

Ce partenariat couvre entre autres le développement conjoint de produits, les échanges de vues d’investissement et le partage d’informations de marché.

«Cette coopération combinera les forces de distribution de KBAM en Corée du Sud avec les capacités d’investissement et de recherche de ChinaAMC en Chine, offrant aux investisseurs sud-coréens un meilleur accès aux actifs chinois tout en ouvrant de nouveaux canaux pour les actifs sud-coréens sur le marché chinois» , a commenté Young-sung Kim, directeur général de KBAM.

ChinaAMC gère environ 3.000 milliards de yuans (380 milliards d’euros) tandis que KBAM, filiale du groupe financier KB, compte quelque 191.000 milliards de wons sous gestion (109 milliards d’euros).

L'Agefi