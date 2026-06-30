 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ChinaAMC et KB Asset Management entament une collaboration
information fournie par Agefi Asset Management 30/06/2026 à 08:00

Le gestionnaire d’actifs chinois China Asset Management Co. (China AMC) et son homologue sud-coréen KB Asset Management (KBAM) ont signé un protocole d’entente visant à initier une coopération entre les deux entités.

Ce partenariat couvre entre autres le développement conjoint de produits, les échanges de vues d’investissement et le partage d’informations de marché.

«Cette coopération combinera les forces de distribution de KBAM en Corée du Sud avec les capacités d’investissement et de recherche de ChinaAMC en Chine, offrant aux investisseurs sud-coréens un meilleur accès aux actifs chinois tout en ouvrant de nouveaux canaux pour les actifs sud-coréens sur le marché chinois» , a commenté Young-sung Kim, directeur général de KBAM.

ChinaAMC gère environ 3.000 milliards de yuans (380 milliards d’euros) tandis que KBAM, filiale du groupe financier KB, compte quelque 191.000 milliards de wons sous gestion (109 milliards d’euros).

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    BURELLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 30.06.2026 09:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Les dépenses ont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi.  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    France: la consommation des ménages rebondit de 0,5% en mai, portée par l'énergie
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:13 

    Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté en mai, tant sur un mois (+0,5%) que sur un an (+0,3%), mais elle sont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi. "Cette augmentation est portée par le net ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 30.06.2026 09:08 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Vue d'un chantier de construction à Bordeaux le 22 juin 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Logement neuf : rebond des permis de construire accordés en mai
    information fournie par AFP 30.06.2026 09:05 

    Le nombre de permis de construire accordés en mai pour des logements a rebondi de 23,7%, après un creux en avril, pour s'établir à 34.832 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. "Cette évolution fait ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,88 -3,49%
Pétrole Brent
72,6 +0,07%
ABIVAX
107,7 +29,29%
CAC 40
8 404,13 +0,44%
DBV TECHNOLOGIES
2,738 -4,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank