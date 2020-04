Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client China Telecom menacée d'une interdiction d'opérer aux USA Reuters • 10/04/2020 à 12:23









WASHINGTON, 10 avril (Reuters) - Le département américain de la Justice et d'autres agences fédérales ont recommandé jeudi à la Commission fédérale américaine des communications (FCC) de révoquer l'autorisation accordée à la filiale américaine du groupe chinois China Telecom 0728.HK pour fournir des services de télécommunications internationaux à destination et en provenance des Etats-Unis. L'autorité de tutelle des télécoms aux Etats-Unis avait été saisie l'an dernier par deux sénateurs américains, lui demandant de réexaminer les autorisations accordées à China Telecom et China Unicom 0762.HK pour opérer aux États-Unis. En mai dernier, la FCC a annoncé qu'elle "étudiait" ces deux dossiers et décidé en outre de ne pas autoriser un troisième opérateur chinois, China Mobile, à fournir ses services sur le territoire américain La FCC avait évoqué le risque que le gouvernement chinois puisse se servir de l'autorisation de China Mobile pour mener des activités d'espionnage contre le gouvernement américain. Réagissant à la nouvelle initiative du département de la Justice, China Telecom (Americas) a rejeté ces nouvelles allégations et assuré "avoir été extrêmement coopératif et transparent avec les autorités de régulation" sur le sujet. "Dans bien des cas, nous sommes allés au-delà de ce qui avait été demandé pour présenter la manière dont notre entreprise fonctionne et sert nos clients conformément aux normes internationales les plus élevées", a déclaré la filiale américaine du groupe chinois dans un communiqué. "Nous sommes impatients de partager des détails supplémentaires pour soutenir notre position et répondre à toute préoccupation." Le ministère chinois des Affaires étrangères a pour sa part déclaré vendredi que Pékin était "fermement opposé" à toute action des Etats-Unis contre China Telecom. Parmi les agences fédérales à soutenir la décision de la FCC, figurent notamment les départements de la Sécurité intérieure, de la Défense et du Commerce, qui ont évoqué "des risques significatifs et inacceptables" en matière de "sécurité nationale". (David Shepardson version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.