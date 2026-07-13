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China Medical System versera à Insilico jusqu'à environ 177 millions de dollars pour des travaux sur le système nerveux central
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire pharmaceutique chinois China Medical System 0867.HK versera à Insilico Medicine 03696.HK jusqu’à environ 1,2 milliard de yuans (soit 177 millions de dollars), sous forme de paiements liés à la réalisation d’étapes clés dans le cadre d’un programme de recherche et développement consacré aux maladies du système nerveux central, a annoncé la société de découverte de médicaments basée à Boston.

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