China Medical System versera à Insilico jusqu'à environ 177 millions de dollars pour des travaux sur le système nerveux central

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Le laboratoire pharmaceutique chinois China Medical System 0867.HK versera à Insilico Medicine 03696.HK jusqu’à environ 1,2 milliard de yuans (soit 177 millions de dollars), sous forme de paiements liés à la réalisation d’étapes clés dans le cadre d’un programme de recherche et développement consacré aux maladies du système nerveux central, a annoncé la société de découverte de médicaments basée à Boston.