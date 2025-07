Chimie: Clariant abaisse ses prévisions de ventes pour 2025

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le chimiste suisse Clariant a abaissé jeudi son objectif de ventes pour 2025 face aux incertitudes économiques avec les droits de douane qui risquent de peser sur la consommation après un premier semestre déjà difficile.

Le groupe basé à Muttenz, dans la banlieue de Bâle, table désormais sur une progression de ses ventes de l'ordre de 1 à 3% hors effets de change, contre 3% à 5% visés auparavant, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Car si les effets directs des droits de douane et tensions commerciales semblent pour l'instant "gérables" dans ses relations avec ses clients, le groupe suisse s'attend à des effets indirects sur la demande et la consommation, ce qui par conséquent "présente un risque accru pour les volumes", a-t-il prévenu dans un communiqué.

Le groupe fabrique des composants utilisés aussi bien dans l'industrie que dans de nombreux produits de consommation, incluant aussi bien des produits de dégrivrage pour les avions et pistes d'atterissage que des ingrédients pour les shampoings et détergents ou des retardateurs de flamme utilisés entre autres pour les téléphones portables et les batteries de véhicules électriques.

Pour le premier semestre, Clariant a vu son bénéfice net divisé par quatre, à 44 millions de francs suisses, contre 176 millions de francs à la même période un an plus tôt, sous le poids de frais de restructuration et dépréciations d'actifs.

Son chiffre d'affaires s'est contracté de 4% sur la première moitié de l'année, à 1,98 milliard de francs, en dépit d'une légère croissance de 1% hors effets de change.

Pour le deuxième trimestre seul, le groupe a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, rogné par les effets négatifs de change, en particulier avec la faiblesse du dollar. Son chiffre d'affaires a stagné en monnaies locales mais diminué de 8% une fois converti en francs suisses, à 968 millions de francs pour la période allant d'avril à juin, alors que les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 991 millions de francs.