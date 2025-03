Chimie: Amoéba étend son site de Chassieu (Rhône)

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces travaux ont été initiés fin 2024 et Amoéba est soutenue par son actionnaire de référence dans la mise en œuvre de ce plan d'investissements industriels. Cette phase d'investissement de 1,1 million d'euros permet une première augmentation des capacités et la mise en place de solutions techniques permettant des économies importantes en simplifiant des étapes du processus de production interne.

