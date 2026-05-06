Chime annonce son premier bénéfice trimestriel grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 8: le volume des achats, y compris les virements instantanés sortants, a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 40 milliards de dollars, et non de 12 % pour atteindre 39 milliards de dollars) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

Chime CHYM.O a annoncé mercredi son tout premier bénéfice trimestriel, la résilience des dépenses de consommation au cours des trois premiers mois de l'année ayant stimulé la demande pour les produits bancaires numériques de cette entreprise de technologie financière.

Les dépenses de consommation sont restées solides au premier trimestre, les particuliers et les entreprises ayant maintenu leurs habitudes de consommation et soutenu le secteur des paiements, malgré une volatilité macroéconomique plus générale liée à la guerre au Moyen-Orient.

L'action de la société a progressé de 4 % en séance prolongée. Elle a reculé d'environ 14 % cette année depuis la dernière clôture.

La société de traitement des paiements Visa V.N a également annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel la semaine dernière, grâce à ces tendances de consommation. Toutefois, les analystes et les dirigeants ont déclaré qu'ils suivaient de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

“Nous constatons une grande résilience et une grande cohérence dans les tendances de consommation”, a déclaré le directeur financier Matthew Newcomb lors d'un entretien avec Reuters.

Il a ajouté que la société avait enregistré une croissance tant dans les catégories discrétionnaires que non discrétionnaires.

La société avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre la rentabilité en 2026. Les fintechs de nouvelle génération, proposant des services axés sur le numérique, des plateformes conviviales et des frais réduits, ont redéfini le secteur bancaire, intensifiant la concurrence pour les prêteurs traditionnels.

Le volume des transactions de Chime, y compris les virements instantanés sortants, a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 40 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le nombre de membres actifs a progressé de 19 % pour atteindre 10,2 millions.

La société basée à San Francisco prévoit un chiffre d'affaires compris entre 633 et 643 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre 641 millions de dollars attendus par Wall Street, selon les estimations compilées par LSEG.

La banque numérique est entrée en bourse à New York en juin 2025, avec un lancement très bien accueilli par les investisseurs, mais ses actions se négocient désormais en dessous du prix d'introduction de 27 dollars.

Le modèle bancaire de Chime cible les Américains lambda, en proposant plusieurs produits aux clients ayant un historique de crédit limité et qui recourent davantage au débit qu'au crédit, mais s'étend à une gamme de produits plus large en 2026, incluant des niveaux d'adhésion et des services d'investissement.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 647 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport à l'année dernière, au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes. La société a déclaré un bénéfice net de 53 millions de dollars et une marge nette de 8 %.

Le conseil d'administration de la société a également approuvé un plan de rachat d'actions supplémentaire de 200 millions de dollars.