Chili-Kast nomme deux anciens avocats de Pinochet comme ministres

Le président-élu chilien José Antonio Kast a annoncé mardi les noms des membres de son gouvernement, dont font partie deux avocats chargés de défendre l'ancien dictateur Augusto Pinochet.

Fernando Rabat, qui a défendu Augusto Pinochet dans une affaire de fraude fiscale, est nommé au poste de ministre de la Justice et des Droits de l'homme, un ministère qui est encore chargé d'affaires liées à la période de la dictature.

Des organisations de défense des droits de l'homme et des familles de personnes ayant été tuées lors du règne d'Augusto Pinochet ont critiqué la nomination de Fernando Rabat.

Augusto Pinochet, arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat militaire en 1973, est décédé en 2006 à l'âge de 91 ans. Il n'a jamais été jugé en bonne et due forme pour les crimes commis sous sa dictature, de 1973 à 1990, pendant laquelle environ 3.000 personnes ont été enlevées et tuées et 28.000 ont été torturées.

Fernando Barros, qui avait oeuvré pour obtenir la libération d'Augusto Pinochet après son arrestation à Londres en 1998, a été nommé ministre de la Défense.

(Fabian Cambrero et Alexander Villegas; version française Camille Raynaud)