Chiffre d'affaires semestriel en forte hausse pour Jensen Group

Le spécialiste de la blanchisserie industrielle a enregistré une forte hausse de ses ventes au premier semestre 2026, mais anticipe un second semestre plus incertain face au ralentissement des commandes et aux tensions géopolitiques.

Sur la première moitié de l'exercice 2026, le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires de 316,2 millions d'euros, en progression de 20,2% par rapport au premier semestre 2025. Les prises de commandes atteignent un plus haut historique à 279,2 millions d'euros.

Cette croissance opérationnelle s'est traduite par une hausse du bénéfice d'exploitation (EBIT) de 10,3%, s'établissant à 39,1 millions d'euros (contre 35,5 millions un an plus tôt).

Cependant, le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires s'est affiché en repli à 28,8 millions d'euros, entraînant une baisse du bénéfice par action (BPA) de 8,6% à 3,14 euros (contre 3,43 euros fin juin 2025). Ce recul s'explique principalement par une contribution moindre des participations mises en équivalence (notamment Inax et Tolon), dont l'apport aux résultats est tombé à 1,4 million d'euros, contre 3,9 millions d'euros l'an dernier.

Malgré ces indicateurs semestriels solides, la direction de JENSEN-GROUP adopte un ton plus réservé pour le second semestre 2026. L'entreprise signale un ralentissement des prises de commandes au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025, traduisant un attentisme croissant de la clientèle.

Le groupe pointe plusieurs facteurs de risques macroéconomiques susceptibles de peser sur le comportement d'investissement des clients et sur la rentabilité : la géopolitique et les tensions commerciales, ainsi que les coûts et les devises avec une volatilité des taux de change et la fluctuation des coûts de l'énergie et du transport.