Chiffre d’affaires Proforma 2022-2023 : 58,9 M€ en hausse de 2,3%

Saint-Mars-du-Désert, 28 juillet 2023 : Florentaise (FR001400GO75, ALFLO), pionnier des terreaux bas carbone, publie le chiffre d’affaires consolidé et proforma de son exercice 2022/2023. Au 30 juin 2023, les ventes consolidées du Groupe s’élèvent à 56,5 M€ dont 18,1 M€ réalisées sur le seul 4è trimestre correspondant à la période allant du 1er avril au 30 juin 2023. Les ventes proforma s’établissent à 58,9 M€ sur l’année, en hausse de 2,3% par rapport à l’exercice précédent.



Les éléments consolidés sont présentés conformément aux éléments financiers communiqués dans le cadre de l’offre au public et de l’inscription réalisée le 12 avril 2023 des actions de la société Florentaise aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris. Le périmètre d’activité étant consolidé autour de l’ensemble des sociétés acquises au 31 décembre 2022 dans le cadre de la filialisation de l’Activité Terreaux, à savoir les sociétés Granofibre, Floreasy India, Fulan 2 et Fulan 3, Florentaise ne dispose donc pas de base de comparaison pour l’exercice précédent. Pour rappel, cette filialisation s’est inscrite dans le cadre d’une opération de réorganisation interne au groupe Floreasy, maison-mère de Florentaise, dans le but de simplifier la structuration juridique de l’entité cotée et d’aligner l’organisation capitalistique de l’activité terreaux avec son périmètre opérationnel.