Chiffre d affaires et résultats annuels 2023

> Chiffre d affaires annuel de 86,9 M€

> Acquisition de clients BtoC et mise en place des nouvelles offres BtoB

Perspectives

> Normalisation progressive des conditions d exercice sur un marché très

concurrentiel

> Poursuite de la transformation visant à rapprocher les clients finaux des sources de

production d énergie verte

> Premiers succès sur le BtoB

La société Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie son

chiffre d affaires et ses résultats annuels 2023. Le chiffre d affaires annuel 2023 ressort à 86,9 M€ (hors toutes

taxes, ci-après « HTT »), contre 157 M€ HTT 31 décembre 2022. Cette baisse des ventes de 45% s’explique

par le départ d un nombre important de clients en 2022 en lien avec la crise historique des marchés de

l énergie en partie compensé par la hausse des prix indispensable à la préservation des équilibres de la

Société. Dans ce contexte, la Société a d’une part poursuivi son activité traditionnelle en fournissant aux

consommateurs de l électricité et du gaz ainsi que des services télécom. Elle a d autre part procédé à des

activités d achat-vente d électricité lui permettant de générer un EBITDA positif essentiellement constitué au

cours du 1er semestre 2023.