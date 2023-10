Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 : 653,2 M€ (+6,2%)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2023 ressort à 653,2 M€ en hausse de 6,2% par rapport à la même période de 2022 (615,2 M€). Cette progression intègre un impact périmètre de 5,4% lié à l’intégration de la société suisse OK Job, consolidée depuis le 1er janvier 2023. Grâce à cette acquisition, l’international représente désormais plus du quart de l’activité du Groupe (26,7% au troisième trimestre 2023). A périmètre et change constants, la croissance organique du Groupe ressort à +1,6% sur ce même trimestre (+2,7% organique CJO).



En France, l’activité se maintient à des niveaux satisfaisants avec un chiffre d’affaires trimestriel de nouveau en progression à 478,9 M€ (+1,7% et +2,9% organique CJO). Les activités internationales affichent une hausse de 20,8% tenant compte de l’intégration de OK Job. A périmètre et change constants, l’International progresse de 1,1% (+2,0% organique CJO).



Dans un environnement économique contrasté, tous les pôles d’activité ont contribué à la bonne performance du trimestre. Une évolution d’autant plus satisfaisante qu’elle s’est inscrite en comparaison à un troisième trimestre 2022 qui affichait déjà une forte progression de son activité (+15,2% par rapport au même trimestre 2021). Il est à noter également que le Groupe affiche sur ce trimestre, pour la première fois, un niveau d’activité supérieur au niveau atteint sur la même période de 2019 (649,5 M€), année de référence avant Covid.