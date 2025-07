Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2024/2025

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs en temps réel, faites-en la demande par mail à pvcp@newcap.eu



Franck Gervais, Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, a déclaré : « Dans un environnement difficile et volatil, le Groupe affiche une progression de ses activités touristiques de près de 4% sur les neuf premiers mois de l’exercice, avec une bonne dynamique de l’ensemble des marques et des taux de satisfaction en hausse constante. L’activité au 3ème trimestre a été particulièrement soutenue, avec des flux significatifs de ventes de dernière minute et des indicateurs clés en hausse, à la fois en taux d’occupation et en prix. La croissance des réservations engrangées à date pour l’été, combinée à la hausse de 12% du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, nous confortent dans l’atteinte d’un EBITDA à plus de 180 millions d’euros sur l’exercice. Le Groupe poursuit parallèlement la revue de ses options stratégiques pour aborder avec ambition une nouvelle étape de son histoire ».